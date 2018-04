Frauen entdecken ihre Gesichter auf Porno-Seiten

In der nordrhein-westfälischen Stadt Remscheid haben 72 Frauen Anzeige erstattet, nachdem sie im Internet pornografische Fotos entdeckt hatten, auf die man ihre Gesichter montiert hatte.

Die Fotos seien auf einer Blogging-Seite publiziert und inzwischen wieder gelöscht worden, sagt eine Polizeisprecherin gegenüber dem«Stern». Der Täter muss die Frauen heimlich fotografiert und ihre Gesichter dann auf Nacktbilder gesetzt haben, laut der Sprecherin «mehr oder weniger stümperhaft». Viele Aufnahmen sehen so aus, als wären sie aus einem Auto heraus gemacht worden.

Verdächtiger Glace-Verkäufer

Die Opfer sind zwischen 14 und 53 Jahre alt. Die ältesten Fotos wurden bereits 2014 ins Netz gestellt. Offenbar haben Frauen ihre Aufnahmen erst am letzten Wochenende in den sozialen Medien entdeckt, was zu der Welle von Anzeigen geführt hat. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen der Verbreitung pornografischer Bilder, sondern auch wegen der Verletzung des Urheberrechts.

Alle betroffenen Frauen stammen aus Remscheidt. Laut «Stern» haben mehrere von ihnen auf einen fahrenden Glaceverkäufer hingewiesen, der die Fotos aus seinem Wagen heraus gemacht haben könnte. Demgegenüber warnt die Polizei davor, falsche Verdächtigungen auszusprechen. Bisher habe man noch keinen konkreten Tatverdacht.

(chi)