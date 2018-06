Fussballmannschaft in Höhle eingeschlossen

Im Norden Thailands ist eine dramatische Rettungsaktion für eine Jungen-Fussballmannschaft eingeleitet worden, die in einer teils überfluteten Höhle vermutet wird. Wie die Behörden mitteilten, drangen Taucher am Montag in die Höhle vor, in der die zwölf Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren sowie ihr Trainer festsitzen sollen.

«Wir denken, dass sie in dem Teil der Höhle sind, der noch drei Kilometer weit reicht», sagte der Vize-Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Pasakorn Boonyalug. Da das Fussball-Team seit Samstag nichts zu essen bekommen habe, hätten die Taucher Verpflegung dabei.

Schuhe und Fahrräder vor dem Höhleneingang

Die Höhle Tham Luang befindet sich in einem Nationalpark in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos. Die Mutter von einem der Jungen hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr Sohn nach dem Fussballtraining am Samstagabend nicht nach Hause gekommen war. Daraufhin wurden vor dem Höhleneingang Schuhe und Fahrräder der Jungen gefunden.

In der Region waren in den vergangenen Tagen heftige Monsunregen niedergegangen, so dass die Höhle sich schnell mit Wasser gefüllt hatte. Die Rettungsaktion begann am Samstagabend, wurde allerdings über Nacht ausgesetzt. In dieser Zeit stiegen die Wasserstände in den Höhlenkammern deutlich an. Daher kamen Taucher zum Einsatz, welche die überfluteten und schlammigen Teile der Höhle passieren können. (sep/AFP)