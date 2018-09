Gericht schmettert Berufung von U-Boot-Bauer Madsen ab

Der wegen Mordes schuldig gesprochene dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen ist in einem Berufungsprozess erneut zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in Kopenhagen bestätigte am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz. Damit scheiterte Madsen mit seinem Versuch, eine zeitlich begrenzte Strafe zu bekommen.

Der 47-Jährige hatte laut Gericht im vergangenen Sommer die Journalistin Kim Wall in einem selbstgebauten U-Boot erst gefoltert, dann getötet und ihre Leiche zerstückelt und die Teile mit Gewichten beschwert ins Meers geworfen. Das Gericht ging von einem sexuellen Motiv aus. Madsen hatte vor Gericht den Tod der 30-jährigen Schwedin als Unfall dargestellt.

Den Schuldspruch an sich akzeptierte Madsen, obwohl er die grausame Tat nie zugegeben hat. Seine Anwältin hatte im Berufungsverfahren eine Haftstrafe zwischen 14 und 16 Jahren gefordert. (nag/sda)