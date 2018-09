Grüsse von Florence: Heftige Stürme zum Herbstanfang

Mit dem ruhigen Hochdruckwetter ist es bald vorbei. Laut Meteonews kommen bereits am Freitagnachmittag erste kräftige Windböen auf. Richtig stürmisch wird es aber in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann streift Ex-Hurricane Florence die Schweiz.

Insbesondere muss die Nordostschweiz mit heftigen Sturmböen rechnen. Erwartet werten Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Wie stark die Böen tatsächlich ausfallen, ist noch von der genauen Zugbahn des Sturmtiefs abhängig, schreibt Meteonews weiter. Die Experten rechnen mit Orkanböen auf den Jurahöhen und den Gipfeln der Voralpen, insbesondere der Zentral- und Ostschweiz.

Sonniger Sonntag vor dem Sturm

Nach einem recht sonnigen Start in den Freitag erreicht die Schweiz von Westen her eine Störung mit auffrischendem West- bis Südwestwind. Das Schauerrisiko steigt im Verlauf des Nachmittags an. Erwartet werden Böenspitzen zwischen 50 und 60 km/h im Flachland. In leicht erhöhten Lagen dürften diese bis 80 km/h und auf den Bergen sogar über 100 km/h erreichen.

Am Freitag als auch am Montag gibt es mit zwei Kaltfronten teils kräftige Winde. Am Montag bringt uns das Tief von Ex-Hurricane Florence, das nördlich der Schweiz vorbei zieht, kräftige Windböen. Mehr dazu erfährt... https://t.co/Url6UOjP7x — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 20. September 2018

In der Nacht auf Samstag fallen Flocken bis gut 2000 Meter hinunter und am Samstag liegen die Höchsttemperaturen im Flachland bei nur noch 16 bis 18 Grad.

Der Samstag verläuft noch weitgehend mit milden Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Am Sonntag bringt der Südwestwind warme Luftmassen und verschafft der Schweiz womöglich sogar noch einen allerletzten Sommertag mit bis zu 27 Grad in der Romandie.

In der Nacht auf Montag folgt dann ein «Temperatursturz. Die kommende Woche startet demnach stürmisch und markant kühler. Ausläufer des Ex-Hurricanes Florence ziehen nördlich an der Schweiz vorbei, sorgen aber auch im Flachland für Böen bis zu 100km/h. Bäume könnten umknicken, Häuser und Autos beschädigt werden.

Spätester Hitzetag der Geschichte gemessen

Einen Messrekord vermeldet SRF Meteo: Noch nie wurde die 30-Grad-Grenze auf der Alpennordseite so spät erreicht wie am Freitag. In Chur zeigte das Thermometer über 30 Grad an. Damit wurde der Hitzerekord um zwei Tage geknackt: 1947 wurde die 30 Grad Grenze am 19. September geknackt.