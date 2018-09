Bill Cosby muss jahrelang ins Gefängnis

Der US-Entertainer Bill Cosby muss wegen sexuellen Missbrauchs für drei bis zehn Jahre ins Gefängnis. Eine Jury in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte Cosby bereits im April für schuldig befunden. Das Strafmass wurde extra verhandelt. Die Anklage hatte eine Haftstrafe von zehn Jahren gefordert sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25'000 Dollar.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Cosby im Jahr 2004 eine Uni-Mitarbeiterin betäubt und danach sexuell missbraucht hat. Es ist der einzige Fall, für den sich der US-Schauspieler bis jetzt vor Gericht verantworten musste.

Cosby wurde von fast 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, allerdings sind die meisten Fälle verjährt. In dem nun verhandelten Fall ging es um die Vorwürfe von Andrea Constand. Nach ihrer Aussage hatte Cosby sie im Januar 2004 in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Ende April wurde er bereits schuldig gesprochen, nun geht es um seine Strafe. «Alles, was ich will, ist Gerechtigkeit nach Ermessen des Gerichts», sagte Constand am Montag vor Gericht.

Die Anklage forderte die höchstmögliche Haftstrafe in einem staatlichen Gefängnis sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25'000 Dollar. Die Verteidigung argumentierte, Cosby solle seine Strafe im Hausarrest absitzen dürfen, weil er zu alt und gebrechlich für eine Haftanstalt sei. Cosby ist mittlerweile nach eigenen Angaben blind.

Der Komiker war früher in seiner Rolle als gutmütiger Arzt und Familienvater in der «Cosby Show» einer der beliebtesten TV-Stars des Landes. Nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe ist Cosby der erste Prominente, der seit der 2017 losgetretenen Welle von Missbrauchsvorwürfen gegen Film- und Medienschaffende wegen eines Sexualverbrechens ins Gefängnis geht.

Am Anfang hatten die massenhaften Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein gestanden. (nag/sda)