Intercity-Zug zwischen Basler Bahnhöfen entgleist

Am Sonntagabend ist ein Intercity-Zug (ICE) der Deutschen Bahn (DB) nach dem Badischen Bahnhof auf der Fahrt in Richtung Basel SBB in der Nähe des Bethesda-Spitals entgleist. Verletzt wurde niemand. Die Reisenden würden evakuiert. Nach dem Unfall blieb die Strecke zwischen Basel SBB und dem Badischen Bahnhof in beiden Richtungen gesperrt.

Die DB bestätigte auf Anfrage der Redaktion Tamedia, dass gegen 20.50 Uhr der ICE 373 auf der Fahrt von Berlin Ost nach Interlaken Ost bei der Anfahrt Richtung Basel SBB mit der Lokomotive und einem Wagen aus den Schienen gesprungen ist. Verletzte gebe es nach jetzigem Kenntnisstand keine. Die Evakuierung der Passagiere sei aufgegleist.

Auch die SBB teilte mit: «Um 20.50 Uhr ist ein ICE zwischen Basel Badischer Bahnhof und Basel SBB mit dem ersten Wagen nach dem Triebkopf entgleist. Es gab keine Verletzten, die Reisenden werden evakuiert. Aktuell ist die Linie unterbrochen. Die SBB entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.»

Zugpassagiere müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Reisende von Basel SBB nach Badischer Bahnhof sollen auf das Tram Nummer 1 und 2 ausweichen. Die Dauer der Unterbrechung ist unbestimmt.

(fal/nik/sda)