«Kriminelle Energie gehört dazu»

Die Luzerner Rapperin Loredana Zefi hat Ärger mit der Justiz. Der Instagram-Star wurde am Dienstag wegen Verdachts auf Betrug festgenommen. Laut «20 Minuten» hat sie eine Walliserin und deren Ehemann um 900'000 Franken gebracht. Begonnen habe es damit, dass die Walliser Kellnerin Petra Z. auf dem Community-Portal Badoo einen Mann kennen lernte. Zunächst schrieben sich die beiden fast täglich Nachrichten. Dann trafen sie sich. Sie habe Vertrauen geschöpft, weil er ihr sagte, er sei geschieden und Zollbeamter am Flughafen Basel-Mulhouse. In Wirklichkeit handelte es sich um Loredanas Bruder.

Zwei Monate später bat er das Opfer um Geld. Seine kranke Mutter brauche eine neue Niere, habe er gesagt. Petra Z. lieh Antonio 87'000 Franken. Das Geld übergab sie ihm an drei Treffen in einem Restaurant. «Er bedankte sich und versprach, das Geld bis Ende Jahr zurückzuzahlen», sagt sie. Ihrem Mann habe sie nichts erzählt. Doch als er den Kontostand prüfte, sei ihm die Luft weggeblieben, sagt der Lastwagenfahrer zu «20 Minuten».

Als das Ehepaar bei der Polizei Anzeige erstattete, hiess es, man könne nicht viel machen, es handle sich um ein Selbstverschulden. Als Loredanas Bruder vorschlug, das geschuldete Geld in einem Casino zu erspielen, dafür aber mehr Geld brauche, willigte Petra Z. ein.

«Jetzt ist jemand da, der uns hilft»

Einige Monate später tauchte eine Frau auf, die sich als Anwältin ausgab und bei der Geldrückbeschaffung helfen wollte. «Im ersten Moment denkt man nur: Jetzt ist jemand da, der uns hilft», sagt Petra Z. Am Zürcher Hauptbahnhof traf sie die vermeintliche Anwältin, eine «sehr sympathische, freundliche junge Frau.»

Petra Z. vertraute ihr auch, als sie für ihre juristische Hilfe eine Entlöhnung verlangte. 12'000 Franken überreichte sie ihr. In den folgenden Monaten sollte Petra Z. der angeblichen Anwältin weitere Tausende Franken zukommen lassen, wofür sie sich bei Bekannten und Freunden verschuldete.

Petra Z. war im Februar 2018 im Zug unterwegs, als sie in einer «20 Minuten»-Zeitung blätterte und ein Foto der vermeintlichen Anwältin entdeckte. Es war Rapperin Loredana.

Offenbar kein Einzelfall

Laut «20 Minuten» handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Auch eine Fotografin aus Deutschland habe im August 2017 Loredana Zefi und ihren Bruder wegen Betrugs angezeigt.

Demnach habe ihr die Rapperin in einer Wohnung im Kosovo ihre Kreditkarten-Daten entnommen, während sie schlief. Danach habe Loredanas Bruder damit Zahlungen getätigt. Laut dem Strafbefehl, der «20 Minuten» vorliegt, verzockte er 370 Franken im Internet und buchte für 200 Franken einen Flug von der Schweiz nach Kosovo. Im August 2018 wurde er unter anderem wegen «betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage» schuldig gesprochen und bestraft. Loredana wurde nicht verurteilt.

«Sie hatte sich eine Waffe in die Hosentasche gesteckt»

Als die Fotografin einige Wochen später Loredana nochmals in der Wohnung in Kosovo besuchte, um geliehene Kleider zurückzufordern, sei die Rapperin mit einer Waffe in der Hosentasche an der Haustür erschienen.

Loredana hat auf Instagram 1,3 Millionen Follower. Ihr neuer Song «Romeo & Juliet» wurde auf Spotify schon über 27 Millionen Mal gestreamt. Doch jetzt wird die Internetberühmtheit in den sozialen Netzwerken für ihr Verhalten massiv kritisiert. Und es stellt sich die Frage, ob die Karriere der albanischstämmigen Senkrechtstarterin aus Emmenbrücke jetzt ins Stocken gerät.

«Loredana bewegt sich in einem Umfeld, in dem eine gewisse kriminelle Energie zum guten Ton gehört», sagt Musikmanager Oli Rosa zu «20 Minuten». Bei den Fans verleihe ihr das sogar Glaubwürdigkeit. Allerdings wirke der vorliegende Fall, sollte er sich bewahrheiten, widerwärtig und hinterhältig. «Das ist uncool – Gangsta-Rap hin oder her – und wird ihr bei einer Verurteilung schaden.»

Die Rapperin soll unter anderem zusammen mit ihrem Mann am Openair Frauenfeld auftreten. Sie ist mittlerweile wieder auf freiem Fuss.

(oli)