Lehrer bei Schulausflug schwer verletzt

Ein Lehrer ist am Freitagmorgen in Wilchingen SH bei einem Schulausflug zur Ruine Radegg auf dem Rossberg einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Er verletzte sich schwer, und die Rega flog ihn in ein Spital. Die Schüler wurden durch weitere Lehrkräfte betreut.

Wie es auf Anfrage von landbote.ch bei der Schaffhauser Polizei heisst, hatte sich der Lehrer kurz von der Gruppe entfernt, als es zum Unfall kam. Weshalb der Mann abstürzte, war am Nachmittag unklar. Die Schulklasse stammt aus der Region.

Zivilschutz vor Ort

Durch reinen Zufall war ein Pionierzug des Zivilschutzes Schaffhausen vor Ort. Dessen Mitglieder betreuten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Rettungsflugwacht barg den Mann mit einer Seilwinde aus dem Hang. Im Einsatz standen auch Angehörige der Feuerwehr Wilchingen, eine Ambulanz der Spitäler in Schaffhausen und Polizeikräfte. (woz/SDA)