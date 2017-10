«Mein Vertrauen in dich ist so tief wie das Meer»

Neun handgeschriebene Briefe von Barack Obama – insgesamt 30 Seiten – sind seit kurzem in der Emory University in Atlanta für die Öffentlichkeit zugänglich. Es sind poetische Nachrichten, die er als junger Politik-Student zwischen 1982 und 1984 seiner Liebsten Alex schrieb – fünf Jahre bevor Obama seine heutige Ehefrau Michelle zum ersten Mal traf.

«Ich hoffe, du weisst, dass ich dich vermisse», zitiert BBC aus einem der ersten Schreiben an Alex, «dass mein Interesse an dir so weitreichend wie die Luft ist, mein Vertrauen in dich so tief wie das Meer, meine Liebe üppig und reichlich.» Unterzeichnet mit: «Love, Barack.»

Beziehung zwischen Kalifornien und New York

Obama lernte Alexandra McNear am Occidental College in Los Angeles kennen, wo der spätere US-Präsident sein Politik-Studium begonnen hatte. Nach seinem Wechsel an die renommierte Columbia University in New York führte das Paar eine Fernbeziehung.

Bald schien es aber zwischen ihnen zu kriseln. «Ich denke oft an dich, obwohl mich meine Gefühle verwirren», schrieb er Ende 1983. «Es scheint, als wollten wir immer das, was wir niemals haben können; das ist es, was uns verbindet; das ist es, was uns voneinander trennt.»

«Keine Struktur oder Tradition»

Die Briefe zeugen auch von grossen Unsicherheiten des einstigen US-Präsidenten. Er habe keine Schicht, keine Struktur oder Tradition, auf die er zurückgreifen könne, klagte Obama. «Der einzige Weg, mein Gefühl der Einsamkeit zu besänftigen, besteht darin, alle Traditionen und Schichten aufzusaugen und mir zu eigen zu machen.»

Als er 1983 nach Indonesien zurückkehrte, wo er drei Jahre seiner Kindheit verbracht hatte, fand er heraus, dass er auch dort nicht hingehörte. «Ich beherrsche die Sprache nicht mehr gut», schrieb er. «Man begegnet mir mit einer Mischung aus Verwirrung, Achtung und Verachtung, weil ich Amerikaner bin – mein Geld und mein Flugticket zurück in die USA überwiegen meine Dunkelhäutigkeit.»

Probleme wie alle Studenten

Die Briefe seien «ziemlich hübsch verfasst und offenbaren die Suche eines jungen Mannes nach Sinn und Identität», sagt Rosemary Magee, Direktorin der Uni-Bibliothek. «Sie zeigen die gleichen Sehnsüchte und Probleme, mit denen Studenten überall konfrontiert werden.»

In Biografien über Barack Obama wurden bereits Auszüge der Schriftstücke gezeigt, die Emory University ist auch schon seit 2014 in deren Besitz. Wieso sie erst jetzt zugänglich sind, ist nicht klar. (kfi)