Meteorologen warnen vor Sturmböen im Flachland

Es klingt schon fast wie Frühling: Am Samstagmorgen um 7 Uhr war es in Häfelfingen BL 11,2 Grad warm. In Mervelier JU wurden 11 Grad gemessen und in Basel-Binningen 10,4 Grad.

Zu verdanken haben wir die hohen Temperaturen einer Kaltfront, die am Morgen im Mittelland und in der Nordwestschweiz mässigen bis starken Südwestwind mitbrachte. So wurden laut Meteonews in St. Chrischona BS Windböen von 91 Stundenkilometer gemessen, in Homburg TG waren es 81. In Mühleberg-Stockeren BE fegte die kräftigste Böe mit 77 Stundenkilometer übers Land. Auf dem Zürichberg betrug die Höchstgeschwindigkeit 73.

In den Bergen war der Wind noch kräftiger: Auf dem Säntis wehte die stärkste Böe mit 117 Stundenkilomter, auf dem Pilatus mit 106. Auch Niederschlag fiel in den Morgenstunden, teilweise gab es ab 1000 Metern auch Schnee.

Bereits am Sonntag wieder starker Wind

Der Nachmittag wird etwas ruhiger, wie Meteonews mitteilt. Dank Auflockerungen zeigt sich hie und da auch die Sonne, der weiterhin mässige Wind bringt Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Doch das ist nur eine kurze Verschnaufpause.

Bereits am Sonntag frischt der Wind wieder ordentlich auf. «Ein giftiges Randtief wird voraussichtlich im Tagesverlauf für starken bis stürmischen Südwestwind sorgen», heisst es in der Mitteilung von Meteonews. Die Böen dürften im Flachland 70 bis 100 Stundenkilometer erreichen. In den Bergen seien gar Orkanböen möglich.

Video: Die Prognose von Meteonews

Zuvor sei es in den Alpen jedoch noch föhnig, in den Tälern sind Sturmböen möglich. Da der Wind am Abend dreht, kommen die Böen dann aus entgegengesetzter Richtung. Zum Schluss des turbulenten Wochenendes sinkt schliesslich die Schneefallgrenze. In der Nacht auf Montag kann Schnee bis ins Flachland fallen. (Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von landbote.ch.)

