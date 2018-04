«Nach dem Durchstarten kehrte er nicht mehr um»

Starker Wind hat am Donnerstagmittag die Landung einer Easyjet-Maschine verunmöglicht. Der Flug EZY1001 von Basel nach Nizza wurde nach Turin umgeleitet, wie auf «flightradar24.com» zu sehen ist.

«Es gab Turbulenzen und Luftlöcher», sagt eine Passagierin zu landbote.ch. Es habe ziemlich gerüttelt und das Flugzeug sei mehrmals abgesackt. «Wir waren noch über dem Meer, aber schon ziemlich tief unten. Plötzlich ist der Pilot durchgestartet. Ich habe gewartet, bis er eine Schlaufe macht, doch er kehrte nicht mehr um.» Das sei schon etwas komisch gewesen.

Ein paar junge Frauen in der Reihe vor ihr seien ein wenig nervös geworden, sagt die Passagierin. Nun sitzen die Reisenden im Flugzeug in Turin, wo es aufgetankt wird. Die Crew habe angekündigt, die Landung in Nizza noch einmal zu versuchen. Der Zwischenstopp sollte laut der Ankündigung etwa 45 Minuten dauern.

«Es ist nicht so schlimm, dass ich später in Nizza ankomme, weil es stark regnet», sagt die Leserreporterin. In Turin bleiben wolle sie jedoch auch nicht: «Hier ist es auch ziemlich grau.» (oli)