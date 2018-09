«Medizinischer Zwischenfall» in Salisbury

In der englischen Stadt Salisbury sind am Sonntag zwei Menschen nach einem Restaurantbesuch erkrankt. Die Polizei sperrte Strassen und bot Spezialkräfte auf. In der Stadt waren Anfang März der russische Ex-Agent Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet worden.

Die Polizei sei vom Rettungsdienst am Abend zu einem medizinischen Vorfall in dem Lokal gerufen worden, teilte die Polizei von Wiltshire mit. Betroffen gewesen seien ein Mann und eine Frau.

#Salisbury: A witness who was in the Prezzo restaurant during the incident has told the BBC one of those taken ill was a blonde woman in her late twenties. (@bbcpetercooke) pic.twitter.com/RkOW1bBQBb