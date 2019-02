Passagiere von Singapore Airlines fühlen sich an Bord beobachtet

Die Fluglinie Singapore Airlines hat aufgebrachte Passagiere beruhigen müssen, die sich an Bord durch Kameras beobachtet fühlten. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung beteuerte das Unternehmen, dass die kleinen Kameras, die in neueren Maschinen neben dem Bildschirm des Bord-Entertainment-Systems an jedem Sitzplatz installiert sind, nicht in Betrieb seien und keineswegs die Passagiere während des Flugs überwachen sollten.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG — Vitaly Kamluk (@vkamluk) February 17, 2019

In sozialen Medien hatten Passagiere der Fluglinie ihren Unmut geäussert, weil sie sich durch die Kameras ausspioniert fühlten. «Habe gerade einen interessanten Sensor entdeckt, der mich von der Rückseite des Vordersitzes anblickt», schrieb ein Passagier auf Twitter. Ein anderer forderte die Fluglinie auf Twitter auf, «alle Passagiere zu informieren und ihre Erlaubnis einzuholen», sich von Kameras beobachten zu lassen.

Der Hersteller habe die Kameras «für zukünftige Verwendungen» eingebaut, erklärte Singapore Airlines. «Wir haben keine Pläne, diese Kameras einzusetzen.»

Hi there, these cameras on our newer IFE systems were provided by the original equipment manufacturers. We have no plans to enable or develop any features using the cameras. — Singapore Airlines (@SingaporeAir) February 19, 2019

(oli/afp)