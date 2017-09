Polizei evakuiert Euro-Airport in Basel

Ein Unbekannter hat am Euro-Airport «die Sicherheitskontrolle durchdrungen», bestätigt eine Sprecherin des Flughafens Basel-Mülhausen gegenüber landbote.ch. Die Polizei habe sofort reagiert, den Mann gesucht und gefunden. «Aus Sicherheitsgründen» hätten die rund 900 Personen, die sich bereits am Gate befanden, noch einmal die Kontrolle passieren müssen. Alles Weitere sei nun Gegenstand der Polizeiermittlungen.

Ein Leser-Reporter, der sich auf dem Weg nach Venedig befindet, erzählt: «Ein Mann ist angeblich durch die Sicherheitskontrolle gedrungen, danach wurde alles gesperrt und wir wurden zurückgeschickt. Etwa eine Stunde lang war es hier ziemlich chaotisch.» Jetzt, um 13.35 Uhr, sei aber alles wieder gut.

Ein Flug ausgefallen

Der Betrieb sei wieder normal, bestätigt auch der Euro-Airport, sechs Maschinen seien mit etwa einstündiger Verspätung abgehoben. Ein Flug nach München habe gestrichen werden müssen.

Der Flughafen sei geschlossen, berichten Leser-Reporter. (Bild: Leser-Reporter)

Die Armee sei überall, schreiben Passagiere auf Twitter.

Something funny going on in #basel airport. Not allowed up to security area and army everywhere.

Die Menschen vor Ort warten auf Informationen.

@Ryanair can you update on my flight, in Basel airport and place seems to be on lockdown #FR7357 ??