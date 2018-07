Polizist macht Kontrolle in falschem Kanton

Ein Polizist eines ausserkantonalen Polizeikorps soll in der Gemeinde Oberwil-Lieli AG widerrechtlich Verkehrskontrollen vorgenommen haben. Gegen den 34-jährigen Schweizer wurde ein Verfahren wegen Amtsanmassung eröffnet.

Der Mann soll am 20. Juni zwischen 17.45 und 18.30 Uhr mutmasslich Verkehrskontrollen durchgeführt haben, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Schweizer sei in ziviler Kleidung mit einem schwarzen Personenwagen unterwegs gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Amtsanmassung. Die Aargauer Kantonspolizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft gab auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA nicht bekannt, in welchem Kanton der Beschuldige als Polizist arbeitet.

Der 34-Jährige soll in Oberwil-Lieli im Bezirk Bremgarten bei der Einmündung Sädelstrasse/Im Rebacher, Höhe Sädelhof, einen dunkelblauen Personenwagen kontrolliert haben. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei suchen Zeugen. (sep/sda)