Polizist wird für seine «Heldentat» gefeiert

Am Freitagnachmittag hielt eine Geiselnahme in einem Supermarkt im Städtchen Trèbes ganz Frankreich in Atem. Ein mutmasslicher Anhänger der IS-Terrormiliz hat drei Menschen getötet, bevor er durch die Polizei erschossen wurde.

Dass das Sondereinsatzkommando zugreifen konnte, ist einem einzelnen Polizisten zu verdanken, wie Innenminister Gérard Collomb gegenüber den Medien sagt. Der 45-Jährige habe sich gegen eine Geisel austauschen lassen und darauf im Innern des Supermarkts sein Handy auf einem Tisch gelassen. Über die offene Verbindung konnten die Einsatzkräfte mitverfolgen, was passiert. Als sie Schüsse hörten, hätten sie den Laden gestürmt.

Bei dem Einsatz wurde der Polizist schwer verletzt, Collomb bezeichnet seinen Einsatz auf Twitter als «Heldentat». Nach dem Anschlag in Trèbes bilanzierte er: «Wir sind in einer kleinen, ruhigen Stadt. Leider ist die Bedrohung überall.»

Le preneur d’otages a été abattu par nos forces.

Un lieutenant-colonel de @Gendarmerie s’est substitué à l’un des otages.

Il est grièvement blessé. Son héroïsme et son courage forcent notre respect. pic.twitter.com/plbUmhYxfw — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 23, 2018

