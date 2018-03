Post vergisst monatelang, Briefkasten zu leeren

Die australische Post hat in einem Kleinstädtchen fast ein halbes Jahr lang einen ihrer beiden Briefkästen vergessen. Die Sammelstelle in der Gemeinde Beechworth – etwa 280 Kilometer nordöstlich von Melbourne – wurde über fünf Monate hinweg nicht mehr geleert.

Die Panne fiel erst auf, als der Kasten überquoll. Beim Öffnen wurden dann etwa 500 Schreiben entdeckt – viele Rechnungen, aber auch die Einladung zu einer Hochzeit, verschiedene Weihnachtskarten und auch einige Schecks.

Didn't get that Christmas card? Now you know why. For 6 months, mail in this Australia Post letter box at Beechworth was not emptied @PRIME7Border pic.twitter.com/eEjFLRb99q