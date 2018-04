René Rindlisbacher an schwerem Unfall beteiligt

Letzten Montag ist es in Niederdorf BL zu einem scheren Autounfall gekommen. Darin verwickelt ist auch René Rindlisbacher, wie Tele M1 berichtet. Der Komiker und TV-Moderator soll 0,9 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Rindlisbacher musste vorübergehend ins Spital gebracht werden. Zwei weitere Unfallopfer wurden schwer verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen. Wie Roland Walter, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft gegenüber landbote.ch bestätigt, wurde ein Strafverfahren gegen Rindlisbacher eröffnet.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 54-jährige Rindlisbacher von Niederdorf herkommend auf der Bennwilerstrasse in Richtung Bennwil. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden beim Unfall schwer verletzt und mussten mit der REGA in ein Spital geflogen werden. Auch der mutmasslich unfallverursachende Komiker wurde verletzt und musste hospitalisiert werden. Ein beim ihm durchgeführter Alkoholtest ergab ausserdem einen Wert von 0.45 mg/L (0.9 Promille).

Horror-Crash vor 3 Jahren

An den involvierten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat zur Klärung des Unfallherganges ein Verfahren eröffnet.

René Rindlisbacher war 2015 schon in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Auf dem Weg zu einem Auftritt im Kanton Aargau hatte der Comedian einen epileptischen Anfall und verlor das Bewusstsein: «Der Automobilist verlor in einer Linkskurve die Herrschaft über seinen Infiniti und fuhr dann zirka 300 Meter über ein Feld, bis dieses in einem Auffangbecken zum Stillstand kam», hiess es damals in der Polizeimitteilung. (chi / bla)