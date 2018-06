Schüsse in Zeitungsredaktion: Polizei bestätigt fünf Tote

In einer Zeitungsredaktion in Annapolis nahe der US-Hauptstadt Washington ist es am Donnerstag zu einer Schiesserei gekommen. Medienberichten zufolge gibt es mehrere Opfer. Die Polizei bestätigt, dass es mindestens fünf Todesopfer gegeben hat, wie die Nachrichtenagentur AP meldet. Zudem seien mehrere Personen teilweise schwer verletzt worden.

Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung «Capital Gazette», wie der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News sagte. Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei habe das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) June 28, 2018

Täter benutzte Schrotflinte

Spezialkräfte suchen nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Die «Capital Gazette» zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Stadt Annapolis ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maryland.

US-Präsident Donald Trump lässt sich nach Angaben des Weissen Hauses über die Geschehnisse in Annapolis auf dem Laufenden halten.

Die Behörden bestätigten die Festnahme eines Verdächtigen. Bei ihm handelt es sich laut dem Sender CBS News um einen Mann Mitte 20. Er habe eine Schrotflinte benutzt, wie es aus Ermittlerkreisen hiess.

«Es gibt nichts Fürchterlicheres»

Reporter Phil Davis schreibt auf Twitter, ein «Bewaffneter» habe «durch die Glastür ins Büro geschossen und das Feuer auf mehrere Mitarbeiter eröffnet». Mehrere Menschen seien getötet worden. «Es gibt nichts Beängstigenders als zu hören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während man unter seinem Tisch hockt und hört, wie der Schütze neu lädt», so Davis.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Bewaffnete Einsatzkräfte sind auf dem Gelände im Einsatz, wie auf Fernsehbildern des Senders ABC News zu sehen ist. Menschen verlassen das Gebäude mit erhobenen Händen.

People with hands raised file out of office building housing Capital Gazette in Annapolis, Maryland as police respond to active shooter scene.https://t.co/9m9Lez98Wo pic.twitter.com/dNXOBwC7pz — ABC News (@ABC) June 28, 2018

Er sei am Boden zerstört, schreibt Gouverneur Larry Hogan auf Twitter. Er ruft die Bevölkerung dazu auf, Warnungen zu befolgen und der Gegend fernzubleiben.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018

Die Schüsse fielen im Newsroom der «Capital Gazette» in Annapolis. Karte: Google

Update folgt... (ft/sda/afp)