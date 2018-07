Schwarze Rauchsäule über Aarau

In der Innenstadt von Aarau ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Über einer Liegenschaft in der Nähe des Bahnhofs war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Das betroffene Bürogebäude wird derzeit saniert. Die Kantonspolizei Aargau ging davon aus, dass Fahrlässigkeit bei den Arbeiten auf dem Flachdach zum Brand geführt habe.

Ein Arbeiter ist mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht worden. Ansonsten gebe es keine Verletzten, schreibt die Polizei. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind im vollen Gang.

Grössere Auswirkungen auf den Verkehr scheint der Vorfall nicht zu haben. Die Bahnhofstrasse ist eingeschränkt befahrbar.