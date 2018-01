Feuer im Trump Tower in New York ausgebrochen

Über Manhattan ist Rauch zu sehen. Grund ist ein Brand im Trump Tower an der Fifth Avenue: Aus dem Dach steigt eine Rauchwolke, Feuerwehrleute sind vor Ort.

#FireandFury indeed in the #Trump empire: Trump Tower in New York City on fire. pic.twitter.com/aNSeFoWVaT — Gerry Hassan (@GerryHassan) 8. Januar 2018

Laut ersten Medienberichten gab es offenbar keine Verletzte. Das Feuer wurde am Motagmorgen um 7 Uhr Ortszeit entdeckt. Die Feuerwehr hat ihn offenbar unter Kontrolle. Der Brand war laut dem Sender ABC wohl an einem Schaltkasten im Gebäude ausgebrochen.

Live-Bilder vom Löscheinsatz sehen Sie hier.

MORE: Firefighters work to extinguish small fire on roof of Trump Tower. https://t.co/RhTzwrb1gH pic.twitter.com/OdO0evjBF4 — ABC News (@ABC) 8. Januar 2018

Donald Trump besitzt mehrere Gebäude in New York. Der Trump Tower ist der private Wohnsitz des US-Präsidenten und seiner Familie. Trump befand sich zur Zeit des Feuers nicht in dem Gebäude. Er war zu seiner Vereidigung vor rund einem Jahr ins Weisse Haus in Washington umgezogen, seine Frau Melania und Sohn Barron folgten im Sommer.

Update folgt... (hal)