Sieben Leichen nach Schiffsunglück vor Phuket gefunden

Nach dem Untergang eines Touristenbootes vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind sieben Leichen im Meer gefunden worden. Die Marine habe die Toten am Freitagmorgen entdeckt, sagte eine Sprecherin der Provinz Phuket der Nachrichtenagentur AFP. Damit sind nun insgesamt acht Tote offiziell bestätigt, dutzende chinesische Touristen werden aber noch vermisst.

Das für Tauchausflüge genutzte Boot «Phoenix» mit überwiegend chinesischen Touristen an Bord war am Donnerstag in einen Sturm geraten und gekentert. Nach Behördenangaben wurde etwas weniger als die Hälfte der rund 90 Menschen an Bord gerettet. Das Wrack mit den mutmasslich darin eingeschlossenen Vermissten liegt demnach 40 Meter unter der Wasseroberfläche. (oli/afp)