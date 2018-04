Spanische Polizei stellt 8,7 Tonnen Kokain sicher

Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido verkündete auf Facebook, dass die spanischen Behörden 8,7 Tonnen Kokain sichergestellt haben. Die Drogen seien – versteckt in einem Container mit Bananen – auf einem Schiff aus Kolumbien gefunden worden. Es handle sich um den grössten Kokainfund in ganz Europa, schrieb Zoido.

In diesem Zusammenhang sind zwei Personen in der spanischen Stadt Malaga und zwei in Frankreich festgenommen worden. An der Operation war auch Europol beteiligt.

Auf dem Foto, das der Innenminister gepostet hat, sind Päckchen zu sehen, die mit «iPhone» beschriftet sind.

