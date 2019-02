Jetzt erreichen die Böen ihren Höhepunkt

Die Frühlingsstimmung vom Samstag ist verflogen, eine Kaltfront hat die Schweiz erreicht. Sie bringt derzeit kräftige Winde bis in die Niederungen. Ihren Höhepunkt dürften die Böen zwischen 16 Uhr und 18 Uhr erreichen.

Seit dem Mittag sind laut «MeteoSchweiz» bereits Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen worden. In Delsberg JU und in Rünenberg BL wurden bereits Geschwindigkeiten von 112 respektive 130 km/h registriert.

Mit der aufkommenden Kaltfront erwarten die Meteorologen auch im Flachland Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h. Auf den Jurahöhen und auf Alpengipfeln rechnen sie mit Orkanböen von 120 bis 150 km/h.

Für weite Teile der Schweiz warnt Meteonews vor «schwerem Sturm». Bild: Meteonews

Laut «MeteoSchweiz» herrscht im Norden der Schweiz Gefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Auch Meteocentrale und SRF Meteo haben für weite Teile der Schweiz die Alarmstufe rot herausgegeben. Auf der Website des Bundes, naturgefahren.ch, wird empfohlen, nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Flugzeuge können nicht starten

Am Flughafen Zürich können die Flugzeuge aufgrund der starken Winde seit 17.14 Uhr nicht mehr starten, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch die Landung sei beeinträchtigt: Bislang mussten drei Flugzeuge bei der Landung durchstarten.

Die Sturmböen halten auch im Kanton Bern die Einsatzkräfte auf Trab. Bei der Kantonspolizei gingen bis am frühen Abend rund 25 Meldungen ein, wie Sprecherin Letizia Paladino auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte.

Die meisten Meldungen stammten aus dem Berner Jura und aus dem Oberland. Bäume stürzten auf Strassen, Baustellenmaterial wurde durch die Luft gewirbelt. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Baum stürzt auf Autobahn

Glimpflich ging ein Zwischenfall auf der A6 in Heimberg bei Thun aus. Eine Tanne stürzte auf die Fahrbahn und touchierte ein Fahrzeug. Verletzt worden sei auch in diesem Fall niemand, sagte Paladino.

Auch in Basel meldete die Polizei rund ein Dutzend Einsätze wegen umgestürzter Bäume, abgerissener Äste und heruntergefallener Dachziegeln. Gemäss einer Twittermeldung des baselstädtischen Justiz- und Sicherheitsdepartementes war das ganze Kantonsgebiet betroffen, von der Stadt bis hinauf nach Bettingen. Die Berufsfeuerwehr riet generell zu «Vorsicht im Freien.»

Viel Arbeit wegen heftiger Winde für die Berufsfeuerwehr Basel: Rund ein Dutzend Einsätze seit 13 Uhr wegen umgestürtzter Bäume, abgerissener Äste und heruntergefallener Dachziegel im ganzen Kantonsgebiet. Die Berufsfeuerwehr Basel rät zu Vorsicht im Freien. ^mrs — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) 10. Februar 2019

Schnee bis ins Flachland

Auf den Föhn in den Alpen folgt der Sturm, schrieb «MeteoSchweiz». Da der Wind am Abend dreht, kommen die Böen dann aus entgegengesetzter Richtung. Zum Schluss des turbulenten Wochenendes sinkt dann schliesslich die Schneefallgrenze, sodass in der Nacht auf Montag Schnee bis ins Flachland fallen kann.

Es wird stürmisch heute. Im Flachland und in den Alpentälern #Sturmböen zwischen 70 und lokal 120 km/h, auf den Jurahöhen bis 140 km/h. Am Vormittag noch freundlich mit Aufhellungen ?????. Am Nachmittag aus Westen Regen ?????. Um 11 Grad, mit #Föhn bis 17 Grad. #Sturmtief #Uwe ^gf pic.twitter.com/61UqrGR9jZ — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. Februar 2019

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

(red)