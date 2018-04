Tödlicher Unfall mit selbstgebautem Flugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwei Menschen getötet worden. Das berichteten örtliche Medien am Samstag unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr.

Wie die Polizei sagte, sei das Flugzeug in Flammen gestanden, als Rettungskräfte zur Unglücksstelle kamen.

Santa Paula PD Sgt Paul Spencer says when they arrived the plane area was fully engulfed. County is taking over we’re awaiting more info re Santa Paula plane crash pic.twitter.com/3agtODUdxs — Gretchen Wenner (@GretchenWenner) 31. März 2018

Demnach war die Maschine am frühen Nachmittag südlich der Stadt Santa Paula in der Nähe von Los Angeles abgestürzt. Den Berichten zufolge soll es sich bei dem einmotorigen Unglücksflieger um ein Amateurbau-Flugzeug gehandelt haben. Die Ursache des Absturzes war zunächst nicht bekannt.

Zwei Augenzeugen glaubten zunächst, dass es sich bei der Maschine um ein Akrobatikflugzeug handelte, das einen Looping machen wollte. «Doch dann hörten wir einen lauten Crash.»

Across-the-street neighbor Lisa Darling-Daniel, holding grandson Bo, with friend Laura Taylor describe seeing the Santa Paula plane before it crashed pic.twitter.com/HqXLNJSauK — Gretchen Wenner (@GretchenWenner) 31. März 2018

