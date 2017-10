Tote Frau in Müllcontainer gefunden

Im Walliser Dorf Haute-Nendaz ist am Sonntag der Leichnam einer Frau aufgefunden worden. Eine Drittperson entdeckte die leblose Person am Sonntagnachmittag um 16 Uhr in einem Müllcontainer hinter einer Bar an der Route de Siviez, wie die Walliser Zeitung «Le Nouvelliste» schreibt. Aufnahmen von Augenzeugen belegen den Fundort der Leiche.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Die Leiche habe sich in einem Abfallsack befunden, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Das Gebiet um den Fundort sei sofort abgeriegelt worden. Die genauen Umstände des Fundes seien noch ungeklärt. Das Opfer konnte auch noch nicht formell identifiziert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchungen werden keine weiteren Informationen erteilt, wie die Polizei festhielt. Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Update folgt... (mch/sda)