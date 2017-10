«Toter» Ex-Präsident taucht bei Kongress auf

Das wahrhaftigste System

Mit der Vision einer «neuen Ära» des chinesischen Sozialismus hat Präsident Xi Jinping am Mittwoch den Parteikongress eröffnet. Die Führung des Landes soll mit einer noch stärkeren Kommunistischen Partei erfolgen.



«Durch eine lange Periode harter Arbeit ist der Sozialismus chinesischer Prägung in eine neue Ära eingetreten, eine neue historische Richtung in der Entwicklung unseres Landes», sagte Xi, der den Begriff «neue Ära» insgesamt 36-mal verwendete.



In der Grossen Halle des Volkes präsentierte der Parteichef über dreieinhalb Stunden lang seine Vision für die Zukunft der zweitgrössten Volkswirtschaft. Die Rede war nicht nur stark ideologisch gefärbt, sondern mit 65 Seiten auch rekordverdächtig lang.



Und sie zeigte: In China soll es auf absehbare Zeit keine Lockerung der politischen Verhältnisse geben. Mit einer Kampfansage an politische Gegner rief er die 2300 Delegierten auf, sich gegen jegliche Versuche zur Wehr zu setzen, die Führerschaft der Partei in Frage zu stellen.



Auch Reformen stellte Xi nicht in Aussicht: Das politische System Chinas sei der breiteste, wahrhaftigste und effektivste Weg, die grundlegendsten Interessen des chinesischen Volkes zu sichern. China werde niemals «einfach mechanisch» politische Modelle anderer Länder kopieren, sagte er.