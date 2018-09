Vier Kinder sind beim Zusammenstoss eines Zuges mit einem Lastenfahrrad ums Leben gekommen. Eine Frau und ein weiteres Kind wurden bei dem Unfall in Oss bei Nimwegen schwer verletzt. Regierungschef Mark Rutte äusserte sich bestürzt.

«Es ist ein fürchterlicher Unfall», sagte ein Bahnsprecher. Der Zug war auf dem Weg von Nimwegen nach Den Bosch, als er laut Polizei das dreirädrige Elektro-Velo an einem Bahnübergang erfasste. Der genaue Unfallhergang war noch unklar. Die Polizei befragte Augenzeugen.

An dem Bahnübergang gab es nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP seit 1975 bereits sechs ähnliche Unfälle. Oss liegt in der Region Brabant nahe der Grenze zu Deutschland.

Europaweite Bestürzung

Laut ANP waren die Todesopfer zwischen vier und elf Jahre alt. Die Polizei teilte mit, die Kinder hätten sich auf ihrem Schulweg befunden. Sie sollten von einer Tagesbetreuungseinrichtung zu Schulen in der Stadt gebracht werden. Die Fahrerin des Rads habe einige Kinder bereits an einer Schule abgesetzt und sei auf dem Weg zur nächsten gewesen, sagten Bekannte der Frau der ANP.

«Den betroffenen Familien wurde die schreckliche Nachricht von uns überbracht», schrieb die Polizei auf Twitter. Königin Maxima und König Alexander reagierten bestürzt. Sie hätten «keine Worte» angesichts der Tragödie, sagte die Monarchin. «Unsere Gedanken sind bei allen Familien, die ihre Kinder bei dem schrecklichen Unfall in Oss verloren haben.»

Regierungschef Rutte zeigte sich «tief betroffen» von den «unglaublich traurigen Nachrichten» aus Oss. Am Rande des EU-Gipfels in Salzburg twitterte er: «Ich wünsche allen Betroffenen viel Kraft angesichts dieses schweren Verlusts.»

Fahrerin konnte nicht bremsen

Lastenfahrräder sind in den velobegeisterten Niederlanden ein weit verbreitetes Transportmittel. Kindergärten verfügen meist über grössere Elektro-Versionen zum Transport von Kindern.

Augenzeugen sagten dem niederländischen Radio, dass die Bremsen des Elektro-Gefährts versagt hätten. Die Fahrerin habe gerufen, dass sie nicht mehr bremsen könne.

Terrible news from Oss where things have gone horribly wrong with an electric cargo bike on a railway crossing #oss #bakfiets https://t.co/2K8eDEhKQL