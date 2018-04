20 Verletzte bei Zugunglück in Salzburg

Bei einem Zugunglück am Hauptbahnhof in Salzburg sind am Freitagmorgen nach einem Medienbericht mindestens 20 Menschen verletzt worden. Zwei Personenzüge seien zusammengestossen, twitterte Antenne Salzburg.

Train crash Salzburg station pic.twitter.com/UKaenHo3dH — Hans Schrama (@HansSchrama) April 20, 2018

Nähere Angaben zu dem Zwischenfall, der sich kurz vor 6 Uhr ereignete, lagen zunächst nicht vor. Auch die Auswirkungen auf den regionalen und internationalen Zugverkehr blieben noch unklar.

(chi)