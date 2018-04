Vanessa Mai verletzt sich schwer auf der Bühne

Bei einem Unfall mit einem Tänzer vor einem Auftritt in Rostock hat sich Vanessa Mai am Samstagabend schwer am Rücken verletzt, wie «Bild am Sonntag» berichtet. Die 25-Jährige hat kurz das Bewusstsein verloren und musste von einem Notarzt künstlich beatmet werden. Danach wurde sie ins Spital gebracht. Dort sollte eine genaue Diagnose erstellt werden.

Das Konzert in Rostock sei kurzfristig abgesagt worden, berichtet die Zeitung. Viele Fans hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn von dem Unfall erfahren. Über den aktuellen Zustand der Sängerin wurde noch nichts bekannt.

Am Vortag postete Mai noch Aufnahmen von ihren aktuellen Proben auf Instagram und Twitter.

#diereisebeginnt Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) am Apr 20, 2018 um 3:38 PDT

Die Fans von Vanessa Mai machen sich grosse Sorgen um die Sängerin und drücken diese in den sozialen Netzwerken aus:

Get well soon @vanessamai ?????????????? — J u l i a ???? (@_jubu_) 21. April 2018

#GuteBesserung #VanessaMai

Komm schnell wieder auf die Beine aber nimm dir die Zeit, die du und dein Körper für die Genesung brauchen! — FräuleinMagique (@madamemagique) 21. April 2018

@vanessamai vanessa???? wir sind in gedanken bei dir ???? — lisa ? (@SchlagerRave) 21. April 2018

Liebe Vanessa (@vanessamai), bin völlig geschockt, was passiert ist. Ich wünsche dir an dieser Stelle gute Besserung und hoffe, dass es dir wieder besser geht! — Mahan Keyhani (@MahanKeyhani) 21. April 2018

(chi/chk/sda)