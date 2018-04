Verletzter nach Kollision am Schaffhauserplatz

Zwei Personenwagen sind am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr am Schaffhauserplatz in der Stadt Zürich kollidiert. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt.

Ein Lenker wurde verletzt und wegen Verdachts auf innere Verletzungen ins Spital gebracht. Der Mann war auf der Hofwiesenstrasse stadtauswärts unterwegs, als es zur Kollision kam. Die Polizei geht davon aus, dass er den Unfall verursacht hat.

Der zweite Autofahrer, der laut ersten Ermittlungen der Polizei in korrekter Fahrweise auf der Rotbuchstrasse unterwegs war, erlitt einen Schock. Sein Fahrzeug kam nach der Kollision auf der Seite zum Liegen. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet. Die Polizei klärt ausserdem ab, ob es sich um einen Raserunfall handelt.

Der Platz ist bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. Auf den Strecken der Tramlinien 11 und 15 kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

(sep)