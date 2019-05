Viertes Todesopfer in Israel durch Raketenangriffe aus Gazastreifen

Bei den Raketenangriffen auf Israel habe es am Sonntag ein viertes Todesopfer gegeben, teilte der israelische Polizeisprecher Micky Rosenfeld mit. Israelische Medien berichteten, in der Stadt Aschdod sei ein Mann den Verletzungen erlegen, die ihm ein Schrapnell zugefügt habe.

Das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas geführten Regierung im Gazastreifen erklärte, bei israelischen Angriffen im Norden des Palästinensergebietes seien am Sonntag drei weitere Palästinenser getötet und acht Menschen verletzt worden. Unter den neuen Todesopfern sei ein Baby.

Allein am Sonntag seien damit 15 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Die israelische Armee wollte sich zunächst nicht zu diesen Angaben äussern. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief die Konfliktparteien zu «maximaler Zurückhaltung» auf. Guterres verurteile die Raketenangriffe auf Zivilisten in Israel «auf das Schärfste», hiess es am Sonntag in New York in einer Mitteilung der Vereinten Nationen. Alle Seiten sollten «sofort deeskalieren».

Der Uno-Nahost-Gesandte Nickolay Mladenov arbeite eng mit dem als Vermittler aktiven Ägypten und allen anderen Beteiligten zusammen, «um wieder Ruhe herzustellen», hiess es weiter. (sep/sda)