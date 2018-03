Walliser Chalet brennt lichterloh

Ein Brand hat am Mittwoch in Morgins (VS) ein Chalet mit vier Wohnungen verwüstet. Der Vorfall wurde um 11.45 Uhr der Polizei gemeldet. «Das Feuer ist erheblich», sagt die Kantonspolizei Wallis.

Verletzte gab es keine. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe sich niemand im Gebäude aufgehalten, meldete die Polizei. Die dreissig Feuerwehrleute, die zum Brand eilten, mussten Verstärkung anfordern, um die Flammen unter Kontrolle bringen zu können.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (sep)