Weisse Überraschung im Flachland

Heute Mittwoch macht sich der Winter wieder bemerkbar, bevor dann der Donnerstag in Sachen Wetter einiges bereit halte, schreibt MeteoNews. Ein kleines, aber giftiges Sturmtief mit Namen Bianca zieht seine Bahn über Frankreich und Deutschland in Richtung Osten. Auch die Schweiz bekomme ordentlich was ab.

Hinter der #Kaltfront überquert uns heute der sogenannte #Trog, ein Bereich mit labil geschichteter Kaltluft (die blaue Beule auf der 500 hPa Karte). Schnee- und #Graupelschauer stehen am Programm, zum Teil mit #Blitz und #Donner. Auf den Strassen kann es schmierig werden! (km) pic.twitter.com/OEWXHgAC9c — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 26, 2020

Bereits in der Nacht hat uns immer kältere Luft erreicht. Daher kommt es teilweise zu Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Es werde generell sehr windig, am Donnerstag gar stürmisch, twittert MeteoNews.

Zugbahn noch nicht klar

Sturm Bianca ziehe dann in Richtung Mitteleuropa. Zum Tief gehöre auch eine Warmfront, so dass die erste Tageshälfte vom Donnerstag eher trocken bleibt. Der Wind frische dann langsam auf und entwickle sich gegen Abend zum Sturm, der von einer Kaltfront begleitet werde. Es müsse mit Sturmböen gerechnet werden.

Erster Schnee in Zürich. Foto: Walter Bieri, Keystone

Das genaue Ausmass dieses Ereignisses hänge von der Zugbahn von Bianca ab. Zurzeit gibt es noch drei Modelle. Nach dem ungünstigsten Szenario muss laut MeteoNews mit Windspitzen von bis zu 110 km/h gerechnet werden.

Achtung heute mit Höhenkaltluft zeitweise kräftige #Schneeschauer bis in tiefe Lagen. Längs der #Voralpen länger anhaltender #Schneefall und verbreitet erhöhte Glättegefahr. Plant mehr Zeit zur Arbeit ein. Hier erfährst du wie es für deine PLZ aussieht: https://t.co/EDnmmdhRFv pic.twitter.com/QFlEbbISrC — meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 26, 2020

(chk)