Lawine verschüttet Mann, Suchhelikopter verunfallt

Ein Dutzend Personen der Fondation Barry ist am Freitag mit Bernhardinerhunden zum Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard aufgestiegen. Normalerweise finden bei Schnee wegen der Lawinengefahr keine Aufstiege statt. Einem Kameramann wurde dies zum Verhängnis.

Am frühen Samstagmorgen ging beim Hospiz eine Lawine nieder. Der Verschüttete konnte geortet und lebend aus den Schneemassen geborgen werden, wie der Direktor der Stiftung, Claudio Rossetti, auf Anfrage von landbote.ch sagt.

Der Verunglückte, ein Kameramann, der die Gruppe begleitete, war am frühmorgens alleine unterwegs. «Er wollte wohl Fotos machen», sagt Rossetti. Wie durch ein Wunder sei der Mann unverletzt.

Zwischenfall mit Helikopter

Rossetti bestätigte zudem eine Meldung der Nachrichtenagentur sda, wonach es im Zusammenhang mit dem Rettungseinsatz zu einem Helikopterunfall gekommen sei. Einer von zwei Suchhelikoptern wurde während dem Start von einer Windböe erfasst. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe der Schäden am Helikopter liegen noch keine Angaben vor.

Die Gruppe war am Freitag trotz des vielen Schnees mit den Bernhardinerhunden zum Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard aufgestiegen. Die Rückkehr der Gruppe war für den heutigen Samstag geplant.

Tradition soll wiederbelegt werden

Normalerweise verbringen die Bernhardiner einzig den Sommer auf dem Pass. Im Winter sind sie in der Fondation Barry in Martigny. In diesem Jahr wurde eine Ausnahme gemacht und von Bourg-St-Pierre zum Hospiz aufgestiegen.

Auch in den kommenden Jahren soll es wieder im Winter auf den Pass gehen, um die Tradition wieder zu beleben und die Freundschaft zur Kongregation der Chorherren auf dem Hospiz zu pflegen. Die Fondation Barry ist Besitzerin der weltweit ältesten Zucht des Schweizer Nationalhundes.

