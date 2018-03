Zwei weitere Explosionen erschüttern Austin

Nach einer Serie von Explosionen ist die Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas am Dienstagabend erneut in Aufruhr versetzt worden. Der Rettungsdienst meldete im Kurzbotschaftendienst Twitter, ein Mann sei bei einer Explosion im Süden der Stadt verletzt worden. Die Polizei erklärte jedoch kurz darauf, die Explosion sei durch ein «endzündliches Gerät» ausgelöst worden, nicht durch eine Paketbombe.

Ebenfalls am Dienstag war in einem Briefzentrum der texanischen Stadt Schertz bei San Antonio ein Paket explodiert. Nach Polizeiangaben wurde ein Mensch leicht verletzt. Die «Washington Post» berichtete unter Berufung auf die Bundespolizei FBI, das Paket sei an eine Adresse in Austin gerichtet gewesen.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders — Austin Police Dept (@Austin_Police) 21. März 2018

Bei FedEx in der Nähe des Flughafens von Austin wurde derweil noch ein weiteres Paket entdeckt, das einen Sprengsatz enthielt. Es konnte dem FBI zufolge rechtzeitig unschädlich gemacht werden.

Insgesamt kam es nach Behördenangaben seit Monatsbeginn inzwischen zu sechs Explosionen. Schertz liegt nahe San Antonio, eine gute Autostunde von Austin entfernt. Dort waren bei der Bombenserie zwei Menschen getötet und vier verletzt worden.

Die Zeitung «Austin American-Statesman» zitierte eine FBI-Sprecherin mit den Worten, man untersuche den Vorfall in Zusammenhang mit der laufenden Ermittlung in der Grossstadt. Die Sender Fox San Antonio und KSAT-TV berichteten unter Berufung auf Ermittler, das Paket in Schertz habe Nägel und kleine Metallteile enthalten. Die Polizei wollte dies auf einer Pressekonferenz nicht bestätigen.

Keine Hinweise auf Täter und Motiv

Am Dienstagmorgen wurde in einer anderen FedEx-Niederlassung nahe dem Flughafen von Austin ein weiteres verdächtiges Paket entdeckt. Die Polizei untersuchte den Vorfall, wie die Behörde auf Twitter mitteilte.

#AustinPD, @FBI and @AFTHou confirm that two packages located at two separate FedEx facilities in Austin/San Antonio area on 3/20/2018 are connected to the four previous package explosions that occurred between 3/2 and 3/18 in Austin, TX — Austin Police Dept (@Austin_Police) 20. März 2018

Die Ermittler sahen einen Zusammenhang zwischen den ersten vier Bomben und sprachen von einem Serientäter. Für Hinweise sind insgesamt 115'000 Dollar Belohnung ausgesetzt.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keine Erkenntnisse über Hintergründe der Taten oder ein Motiv. In einem ungewöhnlichen Schritt rief sie den oder die Täter öffentlich dazu auf, Kontakt aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump sagte, man müsse den oder die Täter so schnell wie möglich finden. Wer so etwas tue, sei krank. Austin ist die Hauptstadt des Bundesstaates Texas und hat etwa 800'000 Einwohner. (chk/AFP/sda)