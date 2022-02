Ukrainisch-russisches Paar in Rüschlikon – «Papa, weshalb braucht Putin so viel Land?» Sie Ukrainerin, er Russe. Gemeinsam versucht die Familie Vorushin den grossen Schock zu verarbeiten und die Eltern in die Schweiz zu holen. Martin Sturzenegger Text Boris Müller (Fotos)

Versuchen das Unbegreifliche zu begreifen: Iana Vorushyna und Roman Vorushin mit den Töchtern Marta (links) und Eva. Sohn Robert wollte nicht aufs Foto. Foto: Boris Müller

Es herrscht eine frühlingshafte Stimmung im Dutti-Park in Rüschlikon. Es sind vor allem Familien, die es an diesem Samstagvormittag in die grüne Hinterlassenschaft des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler zieht. Inmitten dieser unbeschwerten Fröhlichkeit steht die Familie Vorushin, die gerade den Schock ihres Lebens zu verarbeiten hat. Iana Vorushyna ist Ukrainerin, ihr Mann Roman ist Russe.