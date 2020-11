BCW gewinnt auch viertes Spiel – Parat für den Spitzenkampf am Mittwoch Die Basketball-Frauen aus Winterthur gewannen auch das vierte Spiel der NLA-Meisterschaft. Beim 98:68 gegen Troistorrents überzeugten sie mit einer tollen Teamleistung. Stefan Kleiser

Eine starke Leistung: Charlotte Kohler wirft 17 Punkte, Foto: Stefan Kleiser

Für einmal war selbst der gewöhnlich kritische Headcoach von der Leistung des Teams angetan. «Ich bin recht zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit», meinte Daniel Rasljic nach dem klaren Erfolg der Winterthurerinnen im Heimspiel gegen Troistorrents. Die zweiten zwanzig Minuten gingen mit 51:30 an den BCW, der nach dem 98:68-Sieg weiter ungeschlagen bleibt.

Winterthur – Troistorrents 98:68 Infos einblenden (26:15, 21:23, 25:16, 26:14). - Neuhegi. - Winterthur: Alston (22), Tomezzoli (6), Bosnjak (7), Yatskovets (28), Luap (8); Mensah (2), Jurhar (2), Kohler (17), Götschmann, Stieger (6). - Troistorrents: Spingola (14), Constantin (10), Reinoehl (13), Nagy (16), Huguenin (10); Rania Ezzakraoui (2), Murisier (3), Clément, Malak Ezzakraoui. – Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 27 von 48, 3 Punkte 7 von 24, Freiwürfe 23 von 28. – Trefferquoten Troistorrents: 2 Punkte 15 von 38, 3 Punkte 9 von 24, Freiwürfe 11 von 13. - Bemerkungen: BCW ohne Brouwer (verletzt), Siafa (rekonvaleszent). – Nächstes Spiel: Winterthur – Fribourg. Mittwoch, 20 Uhr, Neuhegi.

«Wir wollen in jedem Spiel die 100 Punkte angreifen», erklärt Rasljic. Die 98 Punkte gegen die Walliserinnen sind jedoch der neue Höchstwert der Saison (zuvor: 86 am 10. Oktober gegen Nyon). Die 26 Assists in der Statistik, auch das ein Bestwert, unterstreichen die Spielfreudigkeit der Winterthurerinnen gegen Troistorrents, das nie in Führung, sondern schon nach zwei Minuten 0:10 im Rückstand lag.

«Unsere Verteidigung war heute sehr aggressiv.» Cinzia Tomezzoli, Captain des BCW

Zwar war die Wurfquote der Favoritinnen nicht überragend. «Aber unsere Verteidigung war heute sehr aggressiv, und dadurch kamen wir zu vielen Gegenstössen», analysiert Teamcaptain Cinzia Tomezzoli, die mit Nora Nagy die gegnerische Schlüsselspielerin praktisch eliminierte. «Sie meinten, sie hätten da Vorteile wegen der Körpergrösse», schmunzelt der BCW-Coach. Doch Tomezzoli bestätigte sich einmal mehr als exzellente Defensivspielerin.

Ameryst Alston (links) warf 22 Punkte und hielt die Walliser Topskorerin Isabelle Spingola gut unter Kontrolle. Foto: Stefan Kleiser

Auch Isabelle Spingola konnte für Troistorrents kaum Akzente setzen: Die Topskorin der Walliserinnen wurde von Ameryst Alston gut unter Kontrolle gehalten. Auch auf der anderen Seite des Feldes setzte Alston Akzente. Zehn Mal konnte sie nur regelwidrig gestoppt werden. Sie trug 22 Punkte zum Ergebnis bei und fing für das Team zwölf Abpraller auf. Ebenfalls 15 Mal in den Korb traf Olha Yatskovets (28 Punkte, erfolgreich mit 11 von 17 Versuchen aus dem Feld). Und selbstbewusst vom Länderspiel in Bosnien kehrte Charlotte Kohler zurück: Sie warf 17 Punkte in 22 Einsatzminuten.

Und jetzt gegen Fribourg

Aber auch von den anderen Basketballerinnen sah man einige gelungene Dinge, was Hoffnung macht für das nächste Spiel, das schon am Mittwoch ansteht. Es geht gegen Fribourg, das als einziges Team neben dem BCW ebenfalls immer siegreich war. «Jetzt kommt der erste Härtetest», sagt Rasljic. «Wenn wir in der Verteidigung so nahe an den Gegnerinnen sind und mental gleich ins Spiele gehen, kann es zum Sieg reichen», sagt Tomezzoli.