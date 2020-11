Parkplätze Schloss Laufen – Parkieren beim Rheinfall kostet bald Auf Zürcher Boden parkieren Rheinfall-Touristen bisher gratis. Der Kanton zieht nun mit dem Nachbarn gleich und will die Plätze künftig bewirtschaften. Eva Wanner

Künftig sind die Parkplätze beim Schloss Laufen kostenpflichtig. Foto: Marc Dahinden

Wer auf Schaffhauser Boden parkiert, um den Rheinfall zu besuchen, zahlt. Die andere Rheinseite ist da bisher grosszügiger: Das Auto abzustellen, um das Schloss Laufen auf der Zürcher Seite zu besuchen, ist gratis. Noch, denn der Kanton plant, ab Sommer 2021 mit dem Nachbarn gleichzuziehen.

Und zwar genau gleichziehen, wie Andreas Hürlimann, Projektleiter des Immobilienamts, sagt. Die Tarife werden auf dem Hauptparkplatz gleich vor dem Schloss sowie bei jenem im Lauferfeld gleich hoch sein, wie sie es beim Nachbarkanton sind: Die erste Stunde kostet fünf Franken, jede weitere zwei, und das von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr. Pro Reisecar werden 40 Franken erhoben.

Auch Friedhofsbesucher zahlen

Günstiger sind die Plätze in Richtung Dachsen neben einem Bauernhof. Diese Parkfelder sollen für Kurzparkierer reserviert sein – denn auch wer den Friedhof in Laufen oder die Kirche besuchen will, muss künftig zahlen. «Ein Friedhofsbesuch wird für einen Franken möglich sein», sagt Hürlimann.

Die Parkplätze neben einem Hof in Richtung Gemeinde Dachsen sollen für Kurzparkierer, die etwa den Friedhof oder die Kirche besuchen wollen, eingerichtet. Für Anlässe wie Hochzeiten oder Beerdigungen können die neuen Parkfelder reserviert werden. Foto: Marc Dahinden

Finden in der Kirche in Laufen, die neben dem Schloss liegt, grössere Veranstaltungen statt, können diese Parkplätze reserviert werden. «Den betroffenen Gemeinden haben wir zudem ein Kontingent von kostenfreien Parktickets in Aussicht gestellt, welche bei kirchlichen und kulturellen Anlässen genutzt werden können.»

Kostenpflichtig bleiben wird der Zugang auf die Aussichtsplattform. «Der Unterhalt der Plattformen ist sehr aufwendig, und auch die Überwachung und Absicherung des steilen Geländes ist kostenintensiv», sagt Hürlimann. «Autofahrer benötigen daher zukünftig gleich wie Reisende mit der Bahn neben einem Bahn- respektive Parkticket auch ein Ticket für die Besucherwege.»

Bauliche Massnahmen

Grundlage für das neue Parkplatzregime ist ein Beschluss des Regierungsrats. Mit über 1,5 Millionen Besuchern sei der Rheinfall eine der drei grössten touristischen Attraktionen der Schweiz, heisst es darin. Und es sei damit zu rechnen, dass die neue Parkgebühr jährlich 1,5 Millionen Franken in die Kasse spült. Beziehungsweise in mehrere Kassen: Eine Million bleibt beim Kanton, ein Drittel geht an die Mieter, in diesem Fall die SV Group. Sie führte bisher das Restaurant im Schloss, wird den geplanten Umbau des Geländes von 2023 bis 2026 begleiten und dann die gesamte Anlage betreuen.

Knapp 1,6 Millionen Franken investiert der Kanton in die Parkplätze, bevor er Geld damit einnimmt. Benötigt werden Schranken, Leitungen, Kassenautomaten und ein Parkleitsystem, welches anzeigt, wo wie viele Parkplätze frei sind.

Das Baugesuch wird noch dieses Jahr eingegeben. Erhebt niemand Einsprache, werde ab April gebaut, sagt Hürlimann. Auf die nächste Hauptsaison hin, den Sommer 2021, würden dann die Parkgebühren erhoben.