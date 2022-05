Kolumne «Tribüne» – Parkplatzkontrolle! Die Zahl der Firmen, die für Private Parkbussen ausstellen, nimmt stetig zu. Das Geschäftsprinzip: aussehen wie die Polizei. Karl Lüönd

Die Mehrzahl der Firmen, die mit Falschparkern Geschäfte machen, wohnt in Postfächern. Foto: Ennio Leanza

In Winterthur und Zürich betreibt mindestens ein halbes Dutzend Firmen – überwiegend in der leichtgewichtigen Rechtsform der GmbH – das Geschäft mit den Falschparkern. Sie dienen sich den Grundeigentümern an, indem sie von ihnen keine Kosten verlangen. Bezahlt machen sie sich durch «Umtriebsentschädigungen» ab 50 Franken, die sie den von ihnen aufgespürten Parkplatzsündern abpressen.

Die Vertrauenswürdigkeit mancher dieser Firmen bemisst sich an ihrer ausgesprochenen Namensscheu. Die Mehrzahl wohnt in Postfächern. Der Schriftverkehr wird nicht mit einem menschlichen Namen unterzeichnet. Dafür sind die Dokumente so täuschend echt den polizeilichen Verzeigungsvorhalten nachempfunden, dass sich der Gedanke an Amtsanmassung und Nötigung aufdrängt. Manche dieser Buden schicken auch in Polizeiblau «uniformierte» Mitarbeiter auf die Strasse. Das Geschäftsprinzip ist: aussehen wie die Polizei, ohne wirklich die Polizei zu sein.

Da verschwimmen die Grenzen zur echten Behörde, die wahrscheinlich froh ist, dass ihnen die luschen Privaten die lästigen Privatanzeigen vom Leibe halten. Dass damit das staatliche Gewaltmonopol aufgeweicht wird, scheint niemand zu kümmern. Immerhin: Die Gerichtspraxis allenthalben im Land ist noch uneinheitlich.

«Die für öffentliche Verkehrswege und Abstellplätze geltenden Toleranzregeln seien für sie nicht gültig, schreibt auf eine Reklamation hin der Geschäftsführer.»

Längst bieten diese Privatfirmen auch «Spezialdienstleistungen» an. Eine schreibt: «Unsere Sicherheitsexperten haben die erforderlichen Bewilligungen für bewaffnete Einsätze.» Das kann einem schon zu denken geben. Keine dieser Firmen nennt die Leute, die hinter ihnen stehen; eine prahlt dafür mit den Logos ihrer angeblichen «Partner», darunter die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, die BLS, Coop und führende Liegenschaftenverwalter.

Wählerisch sind sie auch nicht. Eine Klitsche mit Sitz in Winterthur, die hochtrabend als «Parkplatzkontrolle» firmiert, schämt sich nicht, den Halter eines als Behindertenfahrzeug gekennzeichneten Autos, das sich kurz auf einem menschenleeren Platz an der Lagerhausstrasse aufgehalten hat, mit einer «Gebührenrechnung» zu belästigen. Die für öffentliche Verkehrswege und Abstellplätze geltenden Toleranzregeln seien für sie nicht gültig, schreibt auf eine Reklamation hin der Geschäftsführer. Immerhin hat der jetzt wenigstens einen Namen!

Es gehört wohl zur Ironie des Winterthurer Verkehrsalltags, dass die auftraggebende Liegenschaftseigentümerin in diesem Fall die staatliche Unfallversicherung Suva ist.

