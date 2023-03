Die Debatte über die Renteninitiative ist eröffnet

Ständerat Pirmin Bischof (Mitte) beginnt die Debatte über die Renteninitiative und begründet die ablehnende Position der ständerätlichen Sozialkommission. Es sei nicht opportun, so kurz nach Annahme der AHV-Reform mit der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 schon wieder über ein höheres Rentenalter zu debattieren. Zudem werde der Bundesrat bis Ende 2026 eine AHV-Reform für die Zeit nach 2032 vorlegen.

Bischof geht auf die geforderte Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung ein. Es gebe nur zwei europäische Länder, die einen wirklichen Automatismus in ihrer Altersversicherung kennten: Schweden und Finnland. Bei diesen beiden Ländern sei jedoch der Automatismus gar noch nicht in Kraft getreten. In Schweden sei der Automatismus zudem mit der Regelung verbunden, dass das Rentenalter zwar automatisch an die durchschnittliche Lebenszeit angepasst werde, dies aber mit einer Anstellungsgarantie bis zum Alter 68. «Das ist natürlich eine Ausgangslage, die für die Schweiz kaum möglich wäre», sagte Bischof.