Um diese Gefährte wird gestritten: Eingelagerte Schweizer Leopard-2-Kampfpanzer. Foto: PD

Nach einigem Zögern und Herumeiern hat er sich doch noch durchgerungen: Der Bundesrat will 25 Leopard-2-Panzer der Schweizer Armee an den deutschen Hersteller Rheinmetall zurückverkaufen. Die bereits stillgelegten Gefährte sollen dazu dienen, Panzerbestände von Deutschland oder anderen EU- und Nato-Staaten aufzufüllen, die ihrerseits Panzer an die Ukraine transferieren.