Stadtparlament in Winterthur – Parlament verordnet mehr Transparenz Die Stadt Winterthur muss künftig Studien und Gutachten, die sie in Auftrag gibt, auf ihrer Website veröffentlichen. Gegen den Willen des Stadtrats setzten sich die Bürgerlichen durch. Delia Bachmann

Mehr Transparenz für den Superblock: Die Studien und Gutachten, welche die Verwaltung der Stadt Winterthur in Auftrag gibt, sollen künftig offengelegt werden. Das fordert eine Motion, die das Stadtparlament am Montag für erheblich erklärte. Foto: Enzo Lopardo

Seit bald 20 Jahren gilt in der Schweiz, dass grundsätzlich alles öffentlich ist, was die Verwaltung macht. «Beim Stadtrat ist das offenbar noch nicht ganz angekommen», sagte Romana Heuberger (FDP) gestern im Parlament. Mit ihrer Motion «Transparenz bei Aufträgen an Dritte für Studien, Planungen und Gutachten» forderte sie, dass die Stadt festlegt, wann und wie solche Dokumente auf der Website publiziert werden: «Das ist ein zentrales Element unserer Demokratie.» Nur wer gut informiert sei, könne ernsthaft mitreden.