Datenschutz in Winterthur – Parlament wählt neue Datenschützerin Der Grosse Gemeinderat hat mit Narcisa Wolf eine neue Datenschutzbeauftragte für die Stadt Winterthur gewählt. Delia Bachmann

Am Montag wurde Narcisa Wolf im Grossen Gemeinderat einstimmig zur städtischen Datenschutzbeauftragten gewählt. Foto: PD

Im letzten November kündigte Philip Glass nach zehn Jahren seine Stelle als Leiter der städtischen Datenaufsichtsstelle. Eine Spezialkommission des Grossen Gemeinderats suchte nach einer Nachfolge und fand sie in Narcisa Wolf.

Die deutsche Staatsbürgerin mit Jahrgang 1978 lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und konnte offenbar beste Referenzen vorweisen. Wolf setzte sich in drei Selektionsrunden gegen zwölf Mitbewerber durch und wurde am Montag einstimmig im Rat gewählt. Sie tritt ihre neue Stelle mit einem 35-Prozent-Pensum im Mai an.