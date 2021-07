Fürs Klimaziel «Netto-Null» – Parlament will Plastik recyclen – und zwar stadtweit Die Stadt muss Plastik künftig flächendeckend sammeln und recyclen lassen. Im Grossen Gemeinderat stritt man sich über Sinn und Unsinn eines solchen Systems. Till Hirsekorn

Was heute privat an Plastik-Hausabfällen gesammelt wird, wird im Thurgau später zu Granulat verarbeitet.

Foto: Andrea Zahler

Fast triumphierend hielt GLP-Gemeinderat Andreas Gütermann im Rat seinen prall gefüllten Plastik-Sammelsack in die Höhe. Plastischer hätte man es kaum zeigen können: Plastik-Abfall, der im Haushalt anfällt, summiert sich. In Winterthur bietet heute erst ein privater Anbieter eine Sammelsack-Option an. Daneben gib es die üblichen PET- (und Plastikflaschen)-Boxen der Grossverteiler. Nun aber muss der Stadtrat innert sechs Monaten aufzeigen, wie ein flächendeckendes Plastik-Recycling-System in Winterthur aussehen könnte. So will es der Grosse Gemeinderat. Mit 30 zu 27 Stimmen bei einer Enthaltung hat das Parlament am Montagnachmittag eine entsprechende Motion überwiesen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung