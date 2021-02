Grosser Gemeinderat in Winterthur – Parteien sollen ihre Spender offenlegen Eine Mehrheit des Gemeinderats überwies eine Transparenz-Motion an den Stadtrat. Die Gegner befürchten nun mehr Bürokratie und einen Rückgang bei den Spendern. Delia Bachmann

Der heutige Stadtrat Stefan Fritischi (FDP) als Wahlkämpfer für Verena Gick und Reinhard Stahel.

Foto: Archiv

«Transparenz ist en vogue», sagte SP-Gemeinderat Roland Kappeler und verwies auf die Stadt Bern, wo die Bevölkerung eine Vorlage zur Offenlegung der Parteifinanzen mit 88 Prozent annahm. Ähnliche Vorstösse sind auf nationaler und kantonaler Ebene in der Pipeline. Nun springt auch Winterthur auf den Zug auf: Am Montag überwies eine Mitte-links-Allianz eine entsprechende Motion an den Stadtrat.

Nicht nur Parteien müssen ihre Finanzen künftig alljährlich offenlegen, sondern – jeweils kurz vor dem Urnengang – auch alle Personen und Organisationen, die Kampagnen für Wahlen oder Abstimmungen führen. Wer mehr als 5000 Franken spendet, wird namentlich ausgewiesen. Komplett anonym sind nur noch Kleinstspenden von bis zu 100 Franken erlaubt. Wobei mehrere Spenden derselben Person zusammengezählt werden.