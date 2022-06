Appell zur EU-Politik – Parteipräsidenten ringen um eine EU-Allianz Ein gemeinsamer Brief der Parteichefs an den Bundesrat: Das ist der Plan von GLP-Präsident Jürg Grossen. Ob die Bürgerlichen mitmachen, ist aber unklar. Charlotte Walser

Auf der Suche nach der europapolitischen Parteipräsidenten-Allianz: GLP-Präsident Jürg Grossen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Vorbild ist der Brief aus dem EU-Parlament an die EU-Kommission: Europaabgeordnete der fünf grossen Fraktionen appellierten vergangene Woche an die Schweiz und die EU, wieder eine funktionierende Arbeitsbeziehung herzustellen. Davon liess sich GLP-Präsident Jürg Grossen inspirieren. Wenn – so seine Überlegung – sich die Parteien in der EU zusammenraufen können, sollte auch aus der Schweiz ein parteiübergreifendes Zeichen kommen.

Grossen formulierte einen Brief an den Bundesrat – in der Hoffnung, alle Parteipräsidenten ausser jenem der SVP würden diesen unterzeichnen. Der Brief nimmt Bezug auf das Schreiben aus dem EU-Parlament. «Auch wir unterstreichen hiermit die Bedeutung unseres Verhältnisses zur EU und fordern eine rasche und umfassende Weiterentwicklung unserer Beziehungen», heisst es im Entwurf. Die Parteipräsidenten wollen den Bundesrat dazu aufrufen, «mit Kompromissbereitschaft» tragfähige Lösungen zu suchen. Die Schweiz müsse «zeitnah» und «auf pragmatische Weise» eine Weiterentwicklung und Sicherung der Beziehungen mit der EU erreichen.

«Mit diesem Brief wollen wir ein Zeichen setzen. Es braucht mehr Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg.» Jürg Grossen, GLP-Präsident

Wo genau der Bundesrat Kompromisse machen soll, lässt der Briefentwurf offen. Doch Grossen zeigt sich überzeugt, dass allein schon der Wille zum Kompromiss ein wichtiges Zeichen wäre. Daran fehle es dem Bundesrat nämlich zurzeit. «Mit diesem Brief wollen wir ein Zeichen setzen. Es braucht mehr Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg», sagt der GLP-Präsident. Ob das erhoffte Bündnis der Parteichefs zustande kommt, ist jedoch ungewiss. Bisher haben SP-Co-Präsident Cédric Wermuth und Grünen-Präsident Balthasar Glättli zugesagt. Mitte-Präsident Gerhard Pfister war am Montag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Basis für pragmatische Lösungen vorhanden

FDP-Präsident Thierry Burkart wird wohl eher verzichten. Er möchte dem dossierverantwortlichen FDP-Aussenminister Ignazio Cassis nicht in den Rücken fallen. «Wenn wir innenpolitisch öffentlich den Bundesrat unter Druck setzen, schwächen wir seine Verhandlungsposition gegenüber der EU», sagt Burkart. Ohnehin gehe es der GLP nur um die eigene Profilierung und nicht um die Interessen der Schweiz. Das zeige sich daran, dass die Medien über den Brief informiert worden seien. Grossen spricht von einem Missverständnis. Der Brief sei nicht gegen Cassis gerichtet, sagt er. Es gehe vielmehr darum, dem Bundesrat den Rücken zu stärken.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth stellt fest, der Bundesrat sei offensichtlich «weder fähig noch willens», pragmatische Lösungen zu finden. Dabei gebe es eine Basis dafür. Die EU-Parlamentarier begrüssten in ihrem Brief ausdrücklich die Idee eines Stabilisierungsabkommens, welche die SP ins Spiel gebracht hatte: Die Schweiz und die EU sollen für die kommenden Jahre eine Stabilisierungsphase vereinbaren, vertraglich in einem befristeten Abkommen geregelt.

Wermuth sieht in letzter Zeit positive Bewegung auf beiden Seiten – namentlich beim Lohnschutz. Mit Blick auf einen innenpolitischen Konsens teilte die Mitte-Partei vergangene Woche mit, sie würde Hand für einen Ausbau der flankierenden Massnahmen bieten. So deutlich habe er das noch nie gehört, sagt Wermuth.

EU-Mindestlohnrichtlinie schürt Hoffnung

Auf der anderen Seite baue auch die EU den Schutz vor Sozialdumping aus, beispielsweise mit der neuen EU-Mindestlohnrichtlinie, der die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten vor kurzem zugestimmt haben. Die SP hat dazu einen Vorstoss eingereicht. Sie möchte vom Bundesrat unter anderem wissen, ob er die Einschätzung teile, dass eine Angleichung des Schweizer Rechts an die Richtlinie die Arbeitnehmenden in der Schweiz stärken würde.

Die Richtlinie gibt einen neuen Richtwert für jene Länder vor, die gesetzliche Mindestlöhne kennen. Die Länder müssen diese auf 60 Prozent des Medianlohnes heben. Die Mindestlöhne sollen für alle Branchen gelten. Weiter sollen Kollektivverträge gefördert werden. In Ländern, in denen weniger als 80 Prozent der Lohnabhängigen einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, müssen Aktionspläne zur GAV-Förderung erstellt werden.

«Wie so oft ist am Ende natürlich entscheidend, wie die Richtlinie in den Ländern umgesetzt wird. Aber wir sehen hier schon einen bedeutenden politischen Richtungswechsel weg vom neoliberalen Modell. Das macht mir grosse Hoffnung», sagt Wermuth.

Grünen-Präsident Balthasar Glättli findet es «höchste Zeit», dass die Schweiz sinnvolle Initiativen der EU aufnimmt – auch, um den Anschluss im Umwelt- und Klimaschutz nicht zu verpassen. Die Grünen haben dazu mehrere Vorstösse eingereicht.



Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Von 2010 bis 2020 berichtete sie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Bundeshaus. Weitere Stationen waren InfoSüd und die Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.