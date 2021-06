Lockerungen in Winterthur – Partyveranstalter prüft eigenes Testzentrum Obwohl Clubs ab Samstag wieder öffnen dürfen, erwacht das Winterthurer Nachtleben nur zögerlich. Ein Betreiber will Gäste mit Testmöglichkeiten vor Ort anlocken. Nina Thöny , Jan Andrin Stolz

Der Betreiber des Zimmer 31 überlegt sich, eigens für seine Gäste ein Testzentrum einzurichten. Foto: Marc Dahinden

Nun nimmt das Nachtleben wieder Fahrt auf, könnte man meinen nach dem Bundesratsbeschluss vom Mittwoch. Denn bereits ab kommendem Samstag dürfen Clubs wieder öffnen für Personen mit Covid-Zertifikat. Um in Clubs feiern zu dürfen, müssen Besucher also genesen, getestet oder geimpft sein. Doch Gespräche mit Winterthurer Partyveranstaltern zeigen: Die Clubszene erwacht erst langsam. Die Türen des Zimmer 31 und des Kornhauses etwa bleiben am Samstag noch geschlossen.

Beide Clubs werden von der Gastro ZH Holding betrieben. Laut deren CEO, Oliver Wyss, wird der Betrieb am 2. Juli wieder aufgenommen: «Wir warten lieber noch eine Woche, um wirklich bereit zu sein.» Wyss zeigt sich aber im positiven Sinn überrascht von den schnellen Lockerungen. Die baldige Öffnung stellt die Betreiber vor Herausforderungen. Er wisse zum Beispiel nicht, wie die Menschen nach dieser langen Pause reagieren würden, sagt Wyss. Doch er zeigt sich zuversichtlich, dass trotz obligatorischem Covid-Zertifikat viele Gäste erscheinen werden. Die Rückmeldungen seien bisher positiv ausgefallen.