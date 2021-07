Weinländer Voltige-Truppe – Pas-de-Deux mit Beethoven und Mambo No.5 Elena Herter aus Marthalen und Jasmine Horat aus Flaach vertreten die Schweiz dieses Wochenende als Neulinge an Voltige-Weltmeisterschaften der Junioren in Le Mans. Urs Kindhauser

Das Weinländer Team, das für die Schweiz an der Junioren-WM antritt: Das Pferd I Mud mit dessen Besitzerin Alexandra Herter, den Athletinnen Elena Herter und Jasmine Horat sowie Trainerin Yvette Rothweiler (von links). Foto: Urs Kindhauser

Ganz unerwartet kam es nicht, und doch war es eine positive Überraschung: Anfang Juli gewannen Elena Herter (Marthalen) und Jasmine Horat (Flaach) den letzten nationalen Selektionswettkampf in Winterthur. Kurz darauf kam der Bescheid vom Schweizer Verband für Pferdesport: Die Selektion für die Junioren-Weltmeisterschaften im Voltigieren, die diese Woche in Le Mans stattfinden, ist Tatsache.

Ein unerfahrenes Team bekommt das Vertrauen

Elena Herter (16) und Jasmine Horat (15) starten in der Kategorie Pas-de-Deux für den Verein Centauri, der in Kleinandelfingen domiziliert ist und im thurgauischen Hüttwilen trainiert. Zum Team gehören die Trainerin Yvette Rothweiler und, ganz wichtig, der 8-jährige Holländer Wallach I Mud, der seinen Stall auf dem Radhof in Marthalen hat. Den Verein gibt es erst seit zwei Jahren. Also ordnet Trainerin Rothweiler die Selektion für die Junioren-WM so ein: «Unser Team zeigte von Anfang an konstant gute Leistungen. Obwohl der Verband es noch nicht so gut kannte, gibt er ihm die Chance, an der WM zu starten.» Im Gegensatz zum grössten Teil der Konkurrenz an der WM fehlt den Weinländerinnen noch die internationale Erfahrung.