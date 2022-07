Gastrokolumne Angerichtet – Pasta und Zaubertricks am Graben Im Punto e Pasta in der Winterthurer Altstadt soll es die beste Pasta der Stadt geben. Doch die Unterhaltung ist besser als das Essen. Jonas Keller

Der toskanische Pastasalat duftet nach frischem Basilikum, kann die Erwartungen aber nicht erfüllen. Foto: red

Auf einmal sind wir mitten in einer Zaubershow. Als hätte er sich selbst aus einem Hut gezogen, steht Robert Farkas, Mitbesitzer des Punto e Pasta, plötzlich neben unserem Tisch und führt einen Trick nach dem anderen vor: Schnürsenkel ändern ihre Länge, zerrissene Gümmeli werden wieder ganz – die Regeln von Raum und Zeit zerbröckeln in Farkas’ Händen.

Für exzellente Unterhaltung ist also gesorgt unter den Platanen am Graben. Doch eigentlich sind wir ja aus einem anderen Grund hier: Das Punto e Pasta, das Farkas mit seinem Zwillingsbruder seit 2019 betreibt, will der ultimative Pastatempel Winterthurs sein. Der verführerische Duft nach Knoblauch, der uns schon beim Hinsetzen entgegenzieht, macht auf jeden Fall Appetit.

Drei Arten von Bruschetta – leider alle zu wenig knusprig. Foto: Jonas Keller

Schön knoblauchig ist denn auch die Bruschetta mit Tomate, Basilikum und Mozzarella. Das Brot allerdings ist zu weich und nur am Rand richtig knusprig geröstet. Dasselbe Problem plagt auch den Rest der Bruschetta-Variationen (12 Franken). Schade, denn sowohl die Pilze auf Pesto als auch der Ziegenkäse mit Honig können so ihr volles Potenzial nicht entfalten.

Der toskanische Pastasalat (16 Franken) lockt mit einer frischen Basilikumnote. Auch hier stimmt aber die Feinabstimmung nicht wirklich: Der Rucola ist zu dominant, das Pesto muss zuerst unter der Pasta ausgegraben werden.

Zarter Lachs mit Safran

Überzeugend sind die Pasta alla Zafferano (26.50 Franken) mit einer Rahm-Safran-Sauce und geräuchertem Lachs. Dieser zergeht zart im Munde. Die Pasta Casarecce haben den perfekten Biss. Die sanfte Safrannote harmoniert gut mit dem Rest des Gerichts.

Die Casarecce sind al dente, der Lachs zart. Foto: red

Die Verde Caponata (23 Franken) mit ligurischen Trofie-Nudeln hingegen ist zu tomatenlastig – Auberginen, Zucchetti, Peperoni und Kapern gehen im Gericht fast völlig unter. Einzig die schwarzen Oliven dringen durch die kräftige Sauce.

Zum Dessert gibt es Somlauer Nockerl (9.50 Franken). Die ungarische Spezialität mit Biskuit und Vanillepudding schmeckt intensiv nach Marzipan und ist für unseren Geschmack etwas zu schwer, besonders an diesem heissen Sommertag. So bleibt vom Punto e Pasta ein insgesamt gemischter Eindruck zurück: solide und preiswert, aber nicht umwerfend. Gezaubert wird hier eher am Tisch als in der Küche.

Süss, aber nicht unbedingt sommerlich: Die Somlauer Nockerl im Punto e Pasta. Foto: red

